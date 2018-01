ELEZIONI: M5S A BERLUSCONI, SOLO 4,7% PARLAMENTARI DISOCCUPATI

19 gennaio 2018- 14:48

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - “Gentile dottor Silvio Berlusconi, da settimane ormai le sentiamo ripetere che, gli eletti del Movimento 5 stelle, per l’87 per cento non hanno mai lavorato. E, nonostante le smentite dati alla mano, lei continua a sostenere questa tesi che, dati oggettivi, dimostrano essere infondata. Nel dubbio che, magari, semplicemente sia stato male informato da qualcuno, le scriviamo questa missiva attraverso la quale lei stesso potrà verificare come si stia facendo latore di informazioni non veritiere". E' quanto si legge in una lettera del Movimento 5 stelle indirizzata a Silvio Berlusconi. Nella missiva, pubblicata sul Blog delle Stelle, e consegnata a mano a Palazzo Grazioli dal capogruppo alla Camera, Daniele Pesco, i parlamentari fanno un elenco delle professioni svolte prima di entrare in Parlamento. "Il Movimento 5 Stelle -viene spiegato- conta 123 parlamentari uscenti tra Camera e Senato. I disoccupati di cui lei parla sono 6 su 123, circa 4,8% degli eletti, compresa una lavoratrice precaria. Quindi, parliamo del 4,8%, non dell'87 per cento, a lei che è abituato a leggere i numeri, non le sfuggirà, certo, la macroscopica differenza che passa fra le due cifre".