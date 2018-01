ELEZIONI: M5S, PREGIUDICATO BERLUSCONI PENSI AI SUOI POLTRONARI

9 gennaio 2018- 12:17

Roma 9 gen. (AdnKronos) - "Il pregiudicato Berlusconi pensi ai suoi, veri professionisti della politica, veri poltronari, che stanno in piedi da venticinque anni grazie a questo sistema che garantisce loro stipendi milionari. Il condannato in via definitiva di stanza ad Arcore, farebbe bene a pensare a questo, oltre che ai suoi confusi rapporti con la Lega, anziché attaccare il MoVimento 5 Stelle". Così il deputato 5stelle Danilo Toninelli, replica all'ex premier Silvio Berlusconi.