ELEZIONI: M5S, VERGOGNOSA PROMESSA CONDONO BERLUSCONI

7 febbraio 2018- 13:39

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Le centinaia di vittime delle alluvioni e delle frane devono ringraziare proprio le politiche scellerate e criminali degli scorsi decenni e di chi ha amministrato il Paese e quei territori. Ma non contento Berlusconi continua a usare il condono e la costruzione selvaggia come promessa elettorale. E' vergognoso. E Salvini non caschi dal pero: l'ex cavaliere lo ha proprio scritto nero su bianco nel programma depositato. Quindi la Lega che è in coalizione è complice". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni Ambiente di Camera e Senato."Nel nostro programma abbiamo un principio che è il nostro faro: consumo di suolo zero. No a nuove costruzioni ma lavori per la messa in sicurezza del territorio: è la vera opera pubblica che serve al Paese. Tra l'altro genera migliaia di posti di lavoro, fino a 13 mila per un miliardo di euro investito", concludono i parlamentari.