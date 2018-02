ELEZIONI: MAESTRI (LEU), DISABILI DISCRIMINATI PER PARTECIPAZIONE A VOTO

7 febbraio 2018- 23:27

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Ancora una volta emergono elementi di discriminazione per i disabili e sulla loro possibilità di partecipare al voto. Mi sto battendo personalmente, con il sostegno del mio partito Possibile, per rimuovere tutte le barriere che impediscono la partecipazione delle persone con disabilità". Lo afferma Andrea Maestri, candidato per Liberi e Uguali al Senato in Umbria."E quando parlo di barriere -aggiunge- mi riferisco anche a quelle informative, o meglio alla scarsa informazione, sui diritti. In molti casi, infatti, le persone con disabilità intellettiva -per esempio chi ha la sindrome di Down- non vota perché le loro famiglie non sono adeguatamente supportate e informate sulle modalità di partecipazione alle elezioni. Eppure la Legge Basaglia ha restituito loro il diritto di far parte dell'elettorato attivo. Le Istituzioni hanno il dovere di facilitare l'affluenza alle urne al di là di qualsiasi calcolo politico: è necessario quindi avviare una campagna informativa sul diritto al voto delle persone disabili e rimuovere tutti gli ostacoli di ordine pratico, ma sopratutto teorico".