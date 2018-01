ELEZIONI: MAGI, ACCORDO CON PD PIù VICINO, 10 POSTI? VANNO BENE

17 gennaio 2018- 19:29

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - L'accordo con il Pd "è più vicino, ma bisognerà rivedersi ancora. Ieri non si è parlato di collegi, il Pd ha detto che non era ancora pronto a farlo”. Lo dice Riccardo Magi, segretario dei Radicali, a Un Giorno da Pecora. Quanti posti vorreste, almeno quattro: lei, Della Vedova, Tabacci e Bonino? “Io penso ce ne debbano essere di più, se uno pensa che la nostra lista abbia un valore all'interno di questa coalizione”. Quanti ne vorreste? “Non lo so, è una valutazione che faremo con gli altri. Diciamo di più rispetto ai quattro pezzi di pizza che ha mangiato Fassino”. Più di quattro ma, forse, dieci sono troppi? “Diciamo che dieci vanno bene”. C'è la possibilità che la lista 'Insieme' si unisca alla vostra? “La nostra lista ha un'altra idea e un altro progetto politico. Insieme ad 'Insieme', lo escluderei...”