ELEZIONI: MALUMORI ESCLUSI M5S, DI MAIO METTE 'TOPPA' CON UNINOMINALI/ADNKRONOS (2)

22 gennaio 2018- 13:54

(AdnKronos) - In tanti, come Del Grosso, rischiano di non essere riconfermati per l'alternanza di genere, principio che ha aperto le liste alle donne, scalzando in alcune realtà militanti della prima ora. E se il deputato abruzzese si mostra comprensivo, in tanti, nel Movimento, masticano amaro e puntano il dito sulla gestione delle parlamentarie. Perché la sfida degli uninominali è una sfida durissima, e non è detto che la 'toppa' riesca a coprire il buco."Nelle città metropolitane - spiega un parlamentare che non è tra quelli a rischio, ma storce il naso per i colleghi esclusi - è stata introdotta una 'mini deroga' che ha consentito di introdurre un concetto più elastico di residenza, dando la possibilità di opzionare il collegio in cui candidarsi. Motivo per cui, ad esempio, Sergio Battelli e Simone Valente, in Liguria, figurano tutti e due capilista, pur essendo entrambi di Genova. Bastava applicare lo stesso principio alle realtà regionali". "E' assurdo per un ligure candidarsi in Piemonte, stando alle nostre regole, ma se sono di Torino e mi candido a Cuneo non fa grande differenza. E ci sono regioni in cui dei collegi erano praticamente 'liberi', avremmo potuto salvare molti dei nostri spostandoli di pochi chilometri. Del resto nel 2013 la candidatura era su base regionale...", ragiona un senatore.