10 giugno 2019- 15:15 Elezioni: Marcucci, 'in Toscana miglior laboratorio centrosinistra'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "In un secondo turno con luci ed ombre per il centrosinistra, spicca il successo pieno ottenuto dal Pd in Toscana, con la vittoria di 14 ballottaggi su 18". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. "Leggo questo risultato -aggiunge- come la conferma delle capacità di governare le città di questa regione. Voglio sottolineare anche l'orgoglio di riprendersi città simbolo come Livorno. Dopo la strabiliante vittoria di Nardella a Firenze, credo che sia ancora una volta in Toscana il laboratorio del centrosinistra, che funziona meglio in Italia".