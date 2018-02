ELEZIONI: MARONI, IO PREMIER? SE VINCE LEGA SARà SALVINI

12 febbraio 2018- 09:51

Roma, 12 feb. (AdnKronos) - ?"Con Matteo Salvini ho un ottimo rapporto, al di là delle divergenze d'opinione, come è giusto che sia. Dopo 28 anni nelle istituzioni in politica, lo dico con una battuta: il reato è prescritto. Il premier sarà Salvini, se vince la Lega". Lo ha detto il governatore della Lombardia Roberto Maroni, intervenendo stamattina a 'Non Stop News', in onda su Rtl 102.5.