ELEZIONI: MARTINA A D'ALEMA, NON FACCIAMOCI DEL MALE? SENTI CHI PARLA...

18 gennaio 2018- 12:44

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Senti chi parla, mi verrebbe da dire. Detto da lui non è molto credibile". Lo dice Maurizio Martina a Rtl a proposito dell'appello al Pd di Massimo D'Alema a 'non farsi del male'. "Per quel che riguarda noi adesso il tema vero e serio è parlare con i cittadini, ragionare con loro, lavorare con loro, spiegare il lavoro faticoso di questi anni e provare a tracciare anche delle linee di futuro", aggiunge il vicesegretario del Pd. "Molto concretamente, senza inventare soluzioni facili senza buttare soldi di qua e di là come fosse tutto facile e alla portata, rendere conto del lavoro fatto e raccontare i passi che possiamo fare ancora per migliorare la situazione. Io credo molto nel lavoro di serietà, di responsabilità, che in particolare noi possiamo fare perché vedo in giro degli avventurieri che promettono di tutto a tutti e, sinceramente, mi fanno paura", osserva.Quanto a un'alleanza post elettorale tra M5S e Liberi e Uguali, Martina commenta: "Mi pare complicato, poi ciascuno ha le sue coerenze. Il Movimento Cinque Stelle è l’esatto contrario dell’approccio europeista che ha il centrosinistra, mi sembrerebbe gran difficile lavorare insieme".