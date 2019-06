10 giugno 2019- 15:14 Elezioni: Martina, 'sfida è tra Pd e destra pericolosa'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Ai ballottaggi bene le nuove vittorie e le conferme per nulla scontate del Pd e del centrosinistra in tanti comuni. Peccato per alcune sconfitte che certo devono farci riflettere. Ma la partita è tra noi e la destra. Una destra estrema, pericolosa e forte mai quanto ora”. Lo scrive su Facebook l’ex segretario e deputato del Partito democratico Maurizio Martina.“Adesso bisogna avanzare senza indugi - prosegue Martina - per costruire il progetto dell’alternativa a chi sta indebolendo e isolando drammaticamente il paese. Concordo con chi rilancia il bisogno di un’alleanza aperta e larga del PD con tutte le forze della società che vogliono condividere questo impegno. Torno a chiedere che proprio il PD ora apra una fase costituente vera e propria per tutti i democratici italiani, ben oltre i confini del nostro partito: serve una innovazione di progetto e di forme partecipative che mobiliti tutti gli italiani disposti ad aiutare oltre le formule politiciste che spesso si usano”.