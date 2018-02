ELEZIONI: MELONI A BOLDRINI, CON FDI AL GOVERNO SUBITO POLITICHE NATALITà

9 febbraio 2018- 16:54

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Tranquilla Presidente, una volta che Fratelli d’Italia sarà al Governo, grazie alle nostre politiche per la natalità non ci sarà bisogno di alcuna sostituzione. #VotaGiorgiaMeloni". È quanto scrive il Presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier Giorgia Meloni su Twitter, rispondendo ad un tweet di Laura Boldrini che affermava la necessità di accogliere un congruo numero di migranti per avere più italiani.