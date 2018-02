ELEZIONI: MELONI, BENE PRECISAZIONE BERLUSCONI SU LARGHE INTESE

5 febbraio 2018- 13:05

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Bene la precisazione di Silvio Berlusconi sul no alle larghe intese: su questo punto non possono esserci ambiguità di nessun tipo. Per questo, però, non comprendo l’indisponibilità a partecipare a una manifestazione che intende ribadire esattamente questo: che non ci saranno i nostri voti per un governo con la sinistra". Lo afferma Giorgia Meloni, dopo l'altolà all'ex premier sulle larghe intese post voto."Quindi - prosegue la leader di Fdi - rinnovo il mio invito alla manifestazione del 18 febbraio a Roma. In quella sede tutti i nostri candidati si impegneranno solennemente a non tradire il voto degli italiani, rafforzerebbe la credibilità della coalizione se a questa iniziativa partecipassero anche i candidati degli altri partiti di centrodestra".