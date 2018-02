ELEZIONI: MELONI CONTRO BERLUSCONI, PRONTO A GOVERNO CON RENZI

5 febbraio 2018- 12:03

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Gli italiani ora sanno che Forza Italia si dice disposta a un altro governo con Renzi, mentre Fratelli d’Italia no. Scelgano il prossimo 4 marzo quale opzione preferiscono". Lo scrive su Fb Giorgia Meloni, commentando le parole di questa mattina di Silvio Berlusconi. "Rimango basita di fronte alle parole di Silvio Berlusconi - esordisce la leader di Fdi - che apre alla possibilità di 'coalizione allargata' e dice che non parteciperà alla manifestazione del 18 febbraio promossa da Fratelli d'Italia a Roma per dire no agli inciuci. Ma è un atto di chiarezza".