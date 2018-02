ELEZIONI: MELONI, FDI UNICO ANTI-INCIUCIO, GOVERNI DA URNE NON DA PALAZZI

6 febbraio 2018- 10:45

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Noi unico partito indisponibile a fare inciuci, spero gli italiani ce lo riconoscano". Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Studio24 su Rainews24, riconoscendo tuttavia che "in queste ore tutti si dicono contrari" alle larghe intese. "I governi si devono fare nelle urne, non nei palazzi - aggiunge - io non sono disponibile a governi che non fanno gli interessi degli italiani". Senza maggioranza "per me occorre andare a votare, tutta la vita".