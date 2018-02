ELEZIONI: MELONI, FDI UNICO ANTI-INCIUCIO, GOVERNI DA URNE NON DA PALAZZI (2)

6 febbraio 2018- 10:48

(AdnKronos) - "Non sono arrabbiata con Berlusconi, sono ancora in attesa, nella speranza che gli alleati ci siano il 18 febbraio - aggiunge riguardo al botta e risposta di ieri con l'ex premier - La manifestazione contro ogni inciucio comunque ci sarà, il mio invito è valido sino al giorno della manifestazione, se non verranno gli italiani valuteranno".