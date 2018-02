ELEZIONI: MELONI, O VINCE CENTRODESTRA O PER ME AL VOTO TUTTA LA VITA

6 febbraio 2018- 11:06

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "O vince il centrodestra, unica coalizione in grado di farlo, o sarà il caos: non ci sono altre possibilità. Se non vinciamo noi, o ci sarà l'inciucio o si tornerà a votare. E tra queste due ipotesi, tornerei a votare tutta la vita". Così Giorgia Meloni, ospite si Studio24 su Rainews24.