ELEZIONI: MELONI, SALVINI BENE A INTERNI O WELFARE, BERLUSCONI ECONOMIA E MISE

24 gennaio 2018- 10:44

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Salvini dice che vorrebbe fare il ministro degli Interni e c’è già stato in passato un leghista, Roberto Maroni, lo ha fatto molto bene ma penso che Salvini potrebbe anche occuparsi del Welfare visto che si è dedicato tanto alla riforma Fornero, che è una vicenda molto complessa. Per quello che riguarda Berlusconi penso all'Economia o lo Sviluppo economico". Ospite di Rtl 102.5, Giorgia Meloni immagina questi ruoli per i leader della Lega e di Forza Italia in un ipotetico governo guidato da lei. "Non si tratterebbe di prendere ordini, ma di fare un gioco di squadra", ha aggiunto la leader di Fdi, rispondendo a Fulvio Giuliani che le chiedeva se immaginasse Berlusconi prendere ordini da lei. "Ma penso che se ne avesse voglia Berlusconi, farebbe sicuramente bene".