ELEZIONI: MILANATO (FI), DI MAIO BATTA UN COLPO SU VICENDA DOSSIERAGGIO IN VENETO

2 febbraio 2018- 17:51

Padova, 2 feb. (AdnKronos) - "Intollerabile, assordante, complice il silenzio dei vertici del Movimento 5 stelle sulla direttiva impartita dal responsabile della comunicazione in Veneto del M5S, Ferdinando Garavello, ai 56 candidati alla Camera e al Senato, che invita a "trovare nefandezze, foto imbarazzanti e tutto quello che puo' servire a fare campagna negativa" sugli avversari politici. Di Maio, se ci sei batti un colpo. Smentisci, prendi le distanze, indignati, palesa il tuo essere democratico, viceversa legittimerai tutti a ipotizzare che l'unica strategia comunicativa e politica del Movimento sia proprio il becero dossieraggio". Così, in una nota, Lorena Milanato, deputata di Forza Italia in Veneto.