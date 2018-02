ELEZIONI: MINNITI, DI MAIO STA FACENDO ALLEANZE SOTTOBANCO

14 febbraio 2018- 09:19

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Di Maio sta facendo alleanze sottobanco, con la scusa di associarsi a personalità di grande competenza in singoli settori. Questo perfino nella prospettiva di una loro eventuale presenza al Quirinale quando Mattarella sarà scaduto". Lo afferma, in una lunga intervista a Repubblica, il ministro dell'Interno ed esponente del Pd, Marco Minniti."I grillini - prosegue - sono molto forti specialmente nel Sud e in Sicilia ma non hanno alcun piano concreto. Nel frattempo si è sviluppata una lotta interna tra Di Maio e molti altri esponenti del movimento ormai diventato partito. Ma alleanze politiche non ne faranno e quindi credo che perderanno terreno se la politica del Pd aumenterà l'efficienza, gli ideali e la raccolta di una nuova grande sinistra".