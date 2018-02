ELEZIONI: MINNITI, RENZI NON APRIRà A BERLUSCONI, GENTILONI RESTI IN SELLA

14 febbraio 2018- 09:08

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "L'alleanza con Salvini è puramente figurativa. Berlusconi si prepara semmai ad alleanze di altro genere. Con Renzi? Forse lo vorrebbe, ma Renzi non si alleerà mai con Berlusconi. Semmai pensa che Berlusconi avrà verso il Pd un comportamento neutrale". Lo afferma il ministro dell'Interno Marco Minniti, in una lunga intervista a Repubblica. "Ho suggerito a Matteo Renzi di non andare al governo. Gentiloni - per Minniti - deve continuare come governo di ordinaria amministrazione perché questa è l'intenzione del nostro Presidente della Repubblica". "Questo rinvio - aggiunge il responsabile del Viminale - può durare sei mesi, otto mesi, un anno ma poi bisognerà indire ovviamente nuove elezioni. E' possibile che Gentiloni venga rieletto per un vero e nuovo incarico, ma avrà sicuramente anche altri concorrenti e non è escluso - per Minniti - che abbiano la meglio. In teoria tra questi ci può benissimo essere anche Renzi ma suppongo che non lo farà". A Renzi, aggiunge, "ho sempre suggerito di non limitarsi a mettere nella lista dei candidati i suoi fedelissimi. Dovrebbe dare spazio a tutti".