ELEZIONI: MISSIONI, NOMINE CONSOB E BANCHE, CAMERE ANCORA AL LAVORO/ADNKRONOS

7 gennaio 2018- 15:14

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Missioni militari, a cominciare da quella in Niger; parere sulla nomina del nuovo presidente della Consob; conclusione dei lavori della commissione di inchiesta sulle banche per l'elaborazione della relazione finale. Nonostante lo scioglimento decretato lo scorso 28 dicembre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Senato e Camera non chiudono i battenti fino all'avvio della prossima legislatura, ma continueranno a riunirsi per compiere tutti quegli atti ritenuti dovuti ed urgenti. Primo adempimento martedì prossimo, quando i due rami del Parlamento sono convocati alle 17 per comunicazioni dei rispettivi presidenti, che in precedenza le sottoporranno alle Conferenze dei capigruppo. Un atto formale ma con importanti contenuti sostanziali, visto che, oltre a rendere nota ufficialmente la decisione del Capo dello Stato, servirà anche a fissare il perimetro entro il quale i due rami del Parlamento potranno continuare ad operare di qui all'insediamento della nuova legislatura il prossimo 23 marzo.