ELEZIONI: MONACO, PRODIANI CON PD? SMENTISCO, IO MI FERMO QUI

7 dicembre 2017- 12:31

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Per quello che mi riguarda avevo già deciso di non ricandidarmi. Ho fatto quest'ultima battaglia con Pisapia per l'unità. Abbiamo perso e qui finisce la mia esperienza". Non andrà con il Pd? "No, lo smentisco totalmente". Franco Monaco, prodiano, parla così all'Adnkronos il giorno dopo la deflagrazione di Campo progressista a cui, in questi mesi, aveva dato il suo contributo insieme a Giulio Santagata, un altro esponente ulivista da sempre vicino al Professore."A prescindere dal fatto che non mi sarei ricandidato, sono assolutamente indisponibile a fare una lista civetta con il Pd", sottolinea Monaco. "Queste listine sono prodotti artificiali messi su frettolosamente dal Pd mentre l'idea di Campo progressista era diversa, una lista alleata del Pd con una dignità politica e un appeal elettorale. Ci siamo scontrati con l'impossibilità di portare avanti questo progetto e ieri quello di Pisapia è stato un atto di coerenza. Non ho nulla da rimproverargli, è stato coerente sino all'ostinazione tanto da passare per un incerto, un irrisoluto". "Perde chi ha ragione e vince chi ha torto", osserva Monaco. E chi ha torto? "Chi a sinistra si chiude in un angolo, ma la responsabilità di gran lunga prevalente è quella di Matteo Renzi. Per tre anni ha diviso, ha escluso alleanze, fatto una legge elettorale che non prevede una coalizione ma solo degli apparentamenti e questi sono i risultati....". E Romano Prodi, che ne pensa? "Che il giudizio di Romano sulle politiche di Renzi sia critico lo sanno tutti, ma ha fatto un estremo appello all'unità, raccolto da Pisapia e Prodi ha apprezzato lo sforzo unitario di Campo progressista. Ma quella battaglia per l'unità, l'abbiamo persa".