ELEZIONI: MONASTRA (LEU), SALVINI OSSESSIONATO DA BOLDRINI

14 febbraio 2018- 19:49

Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Matteo Salvini è ossessionato da Laura Boldrini e, non contento della lezione di stile che gli ha dato ieri sera in tv, è tornato a fare ironie di bassa lega, è il caso di dirlo, su di lei". Lo afferma Antonella Monastra, candidata per Liberi e Uguali nel collegio uninominale per la Camera di Palermo centro. "Il leader leghista continua ad attribuire all’onorevole Boldrini la responsabilità di aver contribuito 'a trasformare l’Italia in un campo profughi', attribuendole 'colpe' inesistenti e del tutto gratuite - aggiunge - Ma è ancora più grave il continuo tentativo di spacciare come vera una visione deformata e grottesca della realtà. Si rilassi, l’Italia è e resterà un paese civile e unito, capace di accogliere e affrontare con equilibrio un fenomeno epocale come i flussi migratori dall’Africa all’Europa".