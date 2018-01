ELEZIONI: MONTI, CIARLATANI E IRRESPONSABILI, ELETTORI DOVREBBERO NON VOTARE

16 gennaio 2018- 21:20

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "E' un Paese che sta andando indietro, lo spettacolo che viene offerto a noi cittadini è semplicemente di totale irresponsabilità. Sempre di più i partiti nel loro insieme trattano gli elettori come se fossero dei bambini immaturi, totalmente soggetti ad illusionismo". Lo ha detto Mario Monti a 'Di martedì' condotto da Giovanni Floris su La7. "Ed è non solo uno spettacolo orribile e che si ritorcerà contro l'Italia ma è una grande operazione di diseducazione civica che la nostra politica sta compiendo", aggiunge e poi parlando di pensioni l'ex-premier osserva: "Abroghino la legge Fornero. Lo facciano. Sono 5 anni che spiriti più o meno giulivi dicono che si è inutilmente colpita l'economia e la società italiana con la legge Fornero"."Ciarlatani nel loro insieme si stanno indirizzando a noi nella campagna elettorale e che meriterebbero solo una cosa, dato l'atteggiamento irresponsabile, che noi cittadini ci rifiutassimo di andare a votare. Questo è un atteggiamento che non consiglio, ma questa sarebbe la reazione di un popolo che sente la propria maturità assolutamente non riconosciuta da imbonitori di varia coloritura", conclude.