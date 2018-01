ELEZIONI: MORANI, BONGIORNO PALADINA DONNE CON CHI FA BAMBOLE GONFIABILI

18 gennaio 2018- 18:41

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Vorrei chiedere una cosa all'avvocato Bongiorno, che stimo per le sue battaglie in difesa delle donne: che cosa prova quando sente le parole di odio che Salvini e i suoi pronunciano? Ricordo la volta in cui la presidente della Camera, Laura Boldrini, fu paragonata dal leader della Lega a una bambola gonfiabile e quella in cui un segretario cittadino di Noi con Salvini, Saverio Siorini, in occasione del terribile episodio di stupro di Rimini della scorsa estate, disse, testuale: 'Ma alla Boldrini e alle donne del Pd, quando dovrà succedere?'". Lo afferma Alessia Morani, deputata del Pd."Ecco, vorrei sapere -aggiunge- come può l'avvocato paladino dei diritti delle donne ignorare le esternazioni pubbliche del partito con cui si sta candidando. Spieghi agli italiani che cosa hanno a che fare i valori che sono alla base della sua battaglia per il rispetto delle donne con i comportamenti di Salvini, che certo non sono da derubricare come ragazzate".