ELEZIONI: NORDIO, MAZZELLA E PELANDA FIRMANO APPELLO PLI

20 gennaio 2018- 17:59

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - Luigi Mazzella, Carlo Nordio, Carlo Pelanda, Francesco Preziosi e David Sciunnach hanno sottoscritto l'appello del Pli per un futuro liberale, in vista delle prossime elezioni, "pur rivendicando la propria indipendenza da tutti i partiti oggi esistenti e operanti in Italia".