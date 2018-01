ELEZIONI: NUOVO SIMBOLO è DEL M5S, NON DI GRILLO

19 gennaio 2018- 12:27

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - L'aveva annunciato la prima volta dal palco di Italia 5 Stelle a Imola, nel 2015. E Beppe Grillo lo ha fatto: ha ceduto il simbolo del Movimento alla neoassociazione con cui i 5 Stelle correranno alle politiche. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, il nuovo contrassegno -che non figura ancora sul sito dell'ufficio europeo per i marchi e brevetti- appartiene alla nuova associazione 'Movimento 5 Stelle', quella con sede a Roma, in via Nomentana 257. Si tratta del contrassegno depositato oggi al Viminale, che reca la dicitura 'ilblogdellestelle.it'.Sia il primo simbolo, quello con su scritto 'beppegrillo.it', sia il secondo, quello recante la scritta 'movimento5stelle.it', facevano capo alle associazioni con sede a Genova e riconducibili a Grillo in persona. (segue)