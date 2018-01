ELEZIONI: NUOVO SIMBOLO è DEL M5S, NON DI GRILLO (2)

19 gennaio 2018- 12:40

(AdnKronos) - Eppure nello Statuto della nuova associazione, reso noto il 30 dicembre scorso, si fa ancora riferimento al simbolo riconducibile a Grillo, non al nuovo contrassegno depositato oggi. "Alla denominazione del 'MoVimento 5 Stelle' potrà essere abbinato il simbolo, di proprietà dell’omonima associazione 'MoVimento 5 Stelle' con sede in Genova - si legge infatti - concesso in uso dalla medesima". Ma qualcosa in corsa deve essere cambiato, perché oggi, al ministero dell'Interno, Luigi Di Maio, con Grillo e Davide Casaleggio, ha depositato il nuovo simbolo, proprietà dell'associazione con cui il Movimento correrà alle politiche.