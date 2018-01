ELEZIONI: OLTRE 4000 FIRME PER CANDIDATURA ARGENTIN

15 gennaio 2018- 17:05

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Oltre 4000 firme per la ricandidatura di Ileana Argentin sono state consegnate al segretario del Pd, Matteo Renzi, dai 'Cittadini Amici di Ileana'. "Non ci convince questa nuova legge elettorale: noi abbiamo bisogno di una persona capace e che conosca sulla propria pelle i problemi della disabilità. Siamo i 'Cittadini Amici di Ileana', esattamente 4000 e passa persone tra disabili, familiari e gente comune che vede in lei un punto di riferimento in Parlamento, perché in grado di interpretare i nostri bisogni". "Non ci siamo nascosti dietro sigle di associazioni o cooperative sociali. Abbiamo in sette giorni raccolto nomi e cognomi, status e date di nascita di chi non vuole avere il dubbio che Ileana, per artifici della legge elettorale, non venga eletta. Una settimana fa la prima consegna ma caro Matteo Renzi, se c’è bisogno noi faremo una seconda tranche e poi una terza e ancora, ancora e riusciremo a dimostrarti che non vogliamo la carrozzina di Ileana ma Ileana alla Camera", concludono in una nota.