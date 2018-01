ELEZIONI: ORFINI, D'ALEMA VUOLE LARGHE INTESE, GRASSO D'ACCORDO?

18 gennaio 2018- 13:23

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "D'Alema propone per il dopo elezioni un governo del presidente. Ovvero le larghe intese. Chissà se Grasso è d'accordo. In ogni caso è l'ennesima dimostrazione che c'è un solo modo per evitare quello scenario: votare il Pd". Lo scrive Matteo Orfini su twitter.