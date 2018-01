ELEZIONI: ORLANDO, MAI CHIAMATO GENTILONI SU LISTE

24 gennaio 2018- 13:35

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Non ho chiamato Gentiloni". Lo puntualizza Andrea Orlando parlando con i cronisti a proposito della composizione delle liste Pd. "Una ricostruzione priva di fondamento. Non si capisce per quale motivo avrei dovuto chiamarlo. Ho in piedi una discussione con Renzi che si e' impegnato a rispettare i numeri del congresso".