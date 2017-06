ELEZIONI: ORLANDO, VOTO NON AUTOMATICO DOPO L.ELETTORALE, STRAVAGANTE IN AUTUNNO

7 giugno 2017- 08:43

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Troverei una stravaganza", votare a settembre o ad ottobre, "perchè fare la campagna elettorale ad agosto non mi sembra una cosa che coinvolgerebbe particolarmente gli italiani. Se ci fossero particolari ragioni per cui si spiega che questa è l'unica via discutiamone". Lo dice il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ospite di 'Agorà' su Raitre. "Una volta che c'è la legge elettorale -aggiunge- ci si siede intorno ad un tavolino e si cerca di capire se conviene al Paese andare a votare o piuttosto portare a casa alcuni provvedimenti. Nessun automatismo e nessuna fretta, ragioniamo secondo l'intresse di carattere generale e non secondo la sommatoria degli interessi delle diverse forze politiche. Ci sono ancora una serie di provvedimenti importanti, che dubito che in quadro frammentato come quello della prossima legislatura potranno essere approvati, quindi rischiamo di perdere dei treni che poi non passano più".