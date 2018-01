ELEZIONI: PADAON, INSOSTENIBILITà POLITICA MAGGIORE TIMORE MERCATI

16 gennaio 2018- 20:43

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Il timore più grande dei mercati è l'insosteniblità politica che si traduce in insostenibilità economica". lo ha detto Pier Carlo Padoan a un'iniziativa del Pd all'Esquilino. "Ho sul tavolo una schermata con l'andamento dei mercati tutti i giorni e l'ipotesi più paventata è questa: quando c'è una notizia di aumento di probabilità che ci sia un governo non sostenibile i mercati reagiscono immediatamente"."Mi auguro che la prossima legislatura sia caratterizzata da un'azione in continuità sui conti pubblici, perché appena si percepisce una fragilità dei conti pubblici i mercati reagiscono", sottolinea. E sulle promesse elettorali aggiunge: "La tentazione di molti competitori è quella di aumentare la spesa pubblica ma, a parte le letteracce da Bruxelles, i mercati subito ci punirebbero".