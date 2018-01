ELEZIONI: PADOAN, FIDUCIA SI BASA SU MANTENIMENTO PROMESSE

12 gennaio 2018- 16:08

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "La parola chiave è la fiducia. La costruzione della fiducia si basa sul mantenimento delle promesse e per mantenere le promesse ci vuole volontà, ci vuole anche il lavoro giusto e il meccanismo giusto". Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al Mef in occasione della firma dell'accordo Ceb-Cdp a sostegno delle aree del centro Italia colpite dagli ultimi terremoti."A volte c'è il rischio di fare errori ma bisogna accettarli" aggiunge, osservando che "a volte gli equivoci fanno sì che si crei un circolo vizioso per cui le persone credono che non ci siano risorse per ricostruire o che debbano fare di tasca propria, ma questo non è vero" e "bisogna dimostrare che non è vero"."Sembra un'operazione semplice - sottolinea ancora- ma serve per alimentare la fiducia, se non c'è la fiducia non nasce, anzi la sfiducia cresce".