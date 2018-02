ELEZIONI: PADOAN, RICHIESTA CORREZIONE DA UE? NON RISPONDO A BRUNETTA

3 febbraio 2018- 19:47

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Non commento quello che dice Brunetta. In quattro anni di lavoro di ministro ogni volta che si rivolgeva a me, e lo faceva spesso, mi insultava. Non rispondo a quello che dice Brunetta". Così nel corso dell'intervista di Maria Latella, a Sky Tg24, è il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, candidato del Pd a Siena rispondendo ad una domanda su un'eventuale richiesta di una correzione alla manovra da parte dell'Ue come sostenuto da Renato Brunetta.