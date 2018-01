ELEZIONI: PALEMRO, POTERE AL POPOLO PRESENTA CANDIDATI PER CAMERA E SENATO

18 gennaio 2018- 19:05

Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - Attivisti, insegnanti, studenti, sindacalisti. Sono questi i candidati della lista 'Potere al Popolo' che si presenterà alle elezioni politiche del 4 marzo proponendosi come soggetto di sinistra plurale al quale aderiscono oltre a rappresentanti di partiti anche esponenti impegnati da sempre nell'associazionismo e nelle lotte sociali e per il lavoro. Oggi, in un albero di Palermo, 'Potere al Popolo' ha presentato i nomi dei suoi candidati a Camera e Senato e lanciato la raccolta firme necessaria per partecipare alle elezioni. Nei due collegi plurinominali per il proporzionale i capolista sono Francesca Tumminello, lavoratrice di call center e delegata Cgil, e Frank Ferlisi, dirigente di Rifondazione comunista. Nei collegi uninominali per la Camera la scelta è ricaduta su Maruzza Battaglia, presidente di LabZen2, Pietro Milazzo, attivista delle lotte sociali, Mario Minarda, insegnante e nel gruppo dirigente di Prc. Nei collegi uninominali per il Senato candidati Davide Ficarra, attivista sociale e proprietario del Bar Garibaldi, Maria La Bianca, insegnante cresciuta nel volontariato cristiano che ha operato nel quartiere di Ballarò, e Giovanni Maniscalco del partito del Sud e dirigente della Cgil. Farà parte della lista plurinominale per il proporzionale Nilde Russo, attivista della zona madonita.