ELEZIONI: PALEMRO, POTERE AL POPOLO PRESENTA CANDIDATI PER CAMERA E SENATO (2)

18 gennaio 2018- 19:05

(AdnKronos) - Potere al Popolo ha anche lanciato la campagna nazionale 'Tornate per votare, votate per restare' che prevede un treno speciale che parta dal nord e arrivi fino in Sicilia. "Riteniamo possa essere una possibilità da riprendere oggi che l'emigrazione è diventata una tragedia collettiva - dicono i portavoce del movimento - Un viaggio a tappe da trasformare in una iniziativa che avvicini alla politica da protagonisti chi nel sud ha radici e residenza ma per necessità è dovuto emigrare, una speranza di poter cambiare col voto lo stato delle cose".