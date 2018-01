ELEZIONI: PARISI, EPI IN CENTRODESTRA APERTO E RESPONSABILE

8 gennaio 2018- 14:18

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - “Noi siamo dentro il centrodestra e siamo convinti che la coalizione debba aprirsi a soggetti nuovi. Oggi ha quattro gambe un po’ tradizionali. Crediamo che ci sia la necessità di parlare a un mondo che ha smesso di votare centrodestra o addirittura a tutto il mondo che è in uscita dopo il tracollo del Pd e del centrosinistra. Crediamo che sia utile un rinnovamento e ci sia un soggetto nuovo oltre a quelli tradizionali", così Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia, intervistato oggi da Radio Radicale."Qui la partita non è tanto vincere le elezioni quanto garantire un governo stabile per i prossimi cinque-dieci anni. E’ probabile che il centrodestra vinca, ma il prossimo governo dovrà avere un ampio mandato popolare perché se dovesse governare col 35 per cento dei voti di un Paese in cui vota il 60 per cento delle persone, poi ci troveremmo ad avere la maggioranza del Paese all’opposizione. Mi auguro che il centrodestra sia lungimirante e voglia aprirsi", prosegue Parisi. "Servono politiche per abbattere il debito, togliere di mezzo la burocrazia, riformare la giustizia. Noi abbiamo un programma chiaro, lo abbiamo presentato per primi il 2 e 3 dicembre scorso. Il centrodestra più che misurarsi sui seggi e sui veti, dovrebbe misurarsi sulle cose da fare perché tra 58 giorni potrebbe trovarsi a palazzo Chigi", conclude Parisi.