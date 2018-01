ELEZIONI: PD CON MINNITI, FORZE POLITICHE ACCOLGANO APPELLO MINISTRO

7 gennaio 2018- 12:22

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Il Pd aderisce e sostiene l'appello del ministro degli Interni Marco Minniti, che ha chiesto garanzie a tutti i partiti affinché non sia presentato alcun candidato legato o collegato alla malavita organizzata". Si legge in una nota del Pd. "Da parte nostra garantiamo massima trasparenza delle liste e dei candidati per evitare qualsiasi condizionamento da parte dei poteri malavitosi e mafiosi. Chiediamo a tutte le forze politiche di far proprio questo appello per il bene della legalità e del nostro Paese", conclude.