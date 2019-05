27 maggio 2019- 16:34 Elezioni: Pd, 'dai comuni ottimi risultati, avanti a Firenze, Bari, Livorno, Bergamo'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Firenze, Modena, Lecce, Livorno, Bergamo, Pesaro, Bari: in tutte le realtà il centrosinistra è avanti, addirittura vince al primo turno o va al ballottaggio". Lo sottolinea la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli."Arrivano ottime notizie anche dalle elezioni amministrative. Il Pd c'è ed è l'alternativa alle destre nei comuni, come nel Paese, e rappresenta nuovamente una forza credibile su cui i cittadini tornano ad avere fiducia. Ora tutti in campo per aiutare i nostri candidati sindaci per i ballottaggi".