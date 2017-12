ELEZIONI: PD è ALLARME SONDAGGI, GRASSO DOMANI PRESENTA SIMBOLO/ADNKRONOS

9 dicembre 2017- 17:34

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Un paradosso" commenta amaro Daniele Marantelli, area Orlando, lasciando la manifestazione di stamattina a Como. In quella piazza c'erano tutte le sigle del centrosinistra. Le stesse che si avviano a scontrarsi tra pochi mesi alle politiche. "Siamo andati sotto al palco solo alla fine perchè volevamo stare in mezzo alla gente -racconta Marantelli- e non so quanti ci hanno fermato a chiederci di fare di tutto per evitare di andare divisi...". Tutto corre in senso opposto, però. Domani sera Pietro Grasso farà il suo esordio in tv da leader di 'Liberi e Uguali' e in trasmissione da Fabio Fazio, a quanto si apprende, dovrebbe presentare il simbolo della lista unitaria di sinistra per le elezioni. Oggi diversi sondaggisti danno LeU vicino al 7 per cento. "Stiamo ingranando", commenta soddisfatto Nico Stumpo. Di contro, Ipsos di Nando Pagnoncelli, assegna al Pd di Matteo Renzi il record negativo assoluto nei consensi: poco più del 24%. Un risultato inferiore a quello di Pier Luigi Bersani nel 2013, sebbene quest'ultimo non avesse subito la scissione che il Pd renziano pare stia iniziando a soffrire in termini percentuali. Una situazione da allarme rosso, secondo la minoranza dem. "I sondaggi vanno sempre presi con la dovuta cautela, ma non può non essere vista con preoccupazione la solitudine del Pd, di cui parla oggi anche Ilvo Diamanti". E anche per questo "Renzi convochi presto una Direzione del Pd", dice Andrea Martella, coordinatore dell'area Orlando.