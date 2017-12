ELEZIONI: PD è ALLARME SONDAGGI, GRASSO DOMANI PRESENTA SIMBOLO/ADNKRONOS (2)

9 dicembre 2017- 17:34

(AdnKronos) - "Serve una Direzione per discutere dei programmi, della strategia e delle alleanze alla luce di quello che è avvenuto. Ricordo -sottolinea Martella- che nell'ultima Direzione noi ci siamo astenuti come segno di apprezzamento, ma anche di volontà di verificare il percorso di costruzione della coalizione che partì proprio da quella riunione. Visto come sono andate le cose, ora bisogna decidere come andare avanti. Non si può pensare di far partire la campagna elettorale senza discutere di quello che è successo...". Per Martella serve "un cambio di strategia. Come e in che termini, noi lo discuteremo sabato prossimo in un'assemblea a Roma. Faremo il punto della situazione dal nostro punto di vista e ascolteremo suggerimenti e indicazioni anche da chi lavora con noi sul territorio". L'appuntamento di sabato cade però in contemporanea con la kermesse, annunciata da Matteo Renzi, a Reggio Emilia. "Noi -argomenta Martella- abbiamo convocato la nostra assemblea da più di un mese. Era noto a tutti. E quindi vedremo se tecnicamente sarà compatibile la nostra presenza anche a Reggio Emilia".