ELEZIONI: PD, NESSUNA DECISIONE DA RENZI-SEGRETARI, SOLO ASCOLTO

9 gennaio 2018- 21:17

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Nessuna decisione sulle candidature durante gli incontri di Matteo Renzi con i segretari regionali Pd". E' quanto si legge in una nota del Pd. "In riferimento ad alcune agenzie che riferiscono di scelte sulle candidature emerse dagli incontri di oggi il Pd smentisce che oggi siano state prese decisioni a riguardo. La giornata odierna per il gruppo della segreteria che ha incontrato i segretari regionali è stata di ascolto".