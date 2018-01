ELEZIONI: PD SICILIA, NO A GESTIONE OLIGARCHICA CANDIDATURE (2)

5 gennaio 2018- 16:27

(AdnKronos) - Da qui l'invito a Renzi "ad avere la giusta attenzione e rispetto per i militanti del Pd e della loro passione e senso di appartenenza, ascoltando proposte ed opinioni dei territori, dei circoli e delle direzioni provinciali che vanno convocati con la massima urgenza". A Raciti invece la richiesta di convocazione degli organismi "per ribadire il diritto della Sicilia a scegliere nelle forme democratiche i propri rappresentati e a costruire per i collegi uninominali di Camera e Senato la giusta strategia ed entusiasmo, insieme agli alleati, per vincere con i migliori candidati".