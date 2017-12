ELEZIONI: PISAPIA, NON CI SARò MA MILITANTI NON MOLLINO

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Bertold Brecht: 'Chi combatte rischia di perdere, chi non combatte ha già perso'. Campo Progressista ha combattuto, ma c’è un momento in cui le speranze di trasformare un progetto in realtà diventano irragionevoli illusioni. Questo è quel momento". Lo dichiara Giuliano Pisapia in una nota. L'ex-sindaco di Milano spiega di aver cercato "per oltre un anno caparbiamente una strada per l’unità di un nuovo centrosinistra" e di non aver cambiato idea."Resto convinto che nel vasto campo del centrosinistra sono più le cose che uniscono rispetto a quelle che dividono. Le scelte miopi ed egoiste del voto in Sicilia sono la prova certa di esiti disastrosi. Resto anche convinto che sia necessario rinnovare radicalmente e dare nuove forme a quella nobile forma di partecipazione che è la politica.Il mio tentativo non è riuscito, ma non sono venute meno le ragioni che lo hanno ispirato. Temo i rischi fortissimi di un Paese nelle mani delle destre o dei populisti e ora c’è solo da sperare che le forze progressiste si ritrovino almeno dopo le elezioni. Io, come sempre, senza ambizioni personali, lavorerò per questo. Sperando che non sia troppo tardi". "Per quanto mi riguarda ripeto, come ho detto fin dall’inizio, che non sarò candidato al Parlamento. Ho un grande rammarico: di non essere riuscito a dare una ragionevole speranza a quanti - le donne e gli uomini delle Officine, le esperienze politiche, associative laiche e cattoliche, culturali, ecologiste e civiche, che esistono e operano in tutto il territorio - credevano nella possibilità di dare vita a una storia radicalmente inedita e si sono messi in gioco. A loro vorrei dire di non mollare mai”.