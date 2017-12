ELEZIONI: PISAPIA SI RITIRA, CAMPO PROGRESSISTA IN ORDINE SPARSO/ADNKRONOS

6 dicembre 2017- 19:49

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - Alla fine Giuliano Pisapia ha deciso. Non il Pd, nè la lista di Piero Grasso. L'ex-sindaco di Milano si tira fuori, preso atto che il tentativo di costruire "un centrosinistra grande e diverso" è "fallito" e che, con lo Ius Soli messo su un binario morto, è "impossibile proseguire nel confronto con il Pd". La decisione, in una riunione oggi a Roma, nella quale "abbiamo messo in fila quello che è accaduto negli ultimi giorni, che il Pd ci stava portando in giro senza arrivare a nulla e quindi, basta così", riferisce chi era all'incontro. Che succede ora a Campo progressista? Pisapia, in una nota in serata, specifica che l'esperienza di questi mesi non finisce, lasciando intendere anche la ripresa di un impegno personale dopo le elezioni. "Il mio tentativo non è riuscito, ma non sono venute meno le ragioni che lo hanno ispirato. Temo i rischi fortissimi di un Paese nelle mani delle destre o dei populisti e ora c’è solo da sperare che le forze progressiste si ritrovino almeno dopo le elezioni. Io, come sempre, senza ambizioni personali, lavorerò per questo. Sperando che non sia troppo tardi". Di fatto, però, da qui alle elezioni chi, insieme a Pisapia, ha animato Campo progressista sta riflettendo sul da farsi. E le sensibilità sono diverse. Se Bruno Tabacci viene dato nella lista centrista della coalizione Pd, l'ex-Sel Michele Ragosta sta invece guardando alla lista di Socialisti e Verdi. Altri ex-Sel, come Michele Piras, potrebbero invece approdare a 'Liberi e Uguali'. Come Laura Boldrini, che da Mdp viene data in arrivo nella lista con Grasso. Altri ancora come Ciccio Ferrara e Marco Furfaro per il momento non si esprimono. "Non abbiamo mai fatto una questione di seggi e non la faremo ora", dice Furfaro.