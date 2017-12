ELEZIONI: PISAPIA SI RITIRA, CAMPO PROGRESSISTA IN ORDINE SPARSO/ADNKRONOS (2)

6 dicembre 2017- 19:49

(AdnKronos) - Del resto l'eventuale approdo degli ex-Sel a 'Liberi e Uguali' non viene vissuto allo stesso modo tra i tre fondatori della lista. Pippo Civati spalanca le porte a Pisapia. "Spero che Grasso chiami Giuliano", dice ai cronisti. In Mdp si mantiene un profilo basso. "Non ci mettiamo a esultare e dire 'visto, avevamo ragione noi'. Rispettiamo le loro scelte, quelle di oggi e quelle che faranno". E in serata Pier Luigi Bersani a Radio radicale osserva: "Siamo in una fase di movimento, di passaggio , mi pare che cadano delle ipotesi che forse avevano già in partenza dei problemi difficilmente superabili. Comunque io posso solo esprimere grande rispetto per le decisioni di ciascuno, noi abbiamo preso una strada chiara, per tempo, ci teniamo molto aperti". Anche a Pisapia? "Assolutamente sì". Dalle parti di Nicola Fratoianni, però, le cose stanno in modo diverso e di riaccogliere i 'compagni' che se ne erano andati con Pisapia, non se ne parla: "Ci hanno fatto la guerra per un anno e ora tornano col piattino in mano? Ma non esiste...".