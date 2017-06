ELEZIONI: PRODI, VOTO ANTICIPATO? DOBBIAMO STARE ATTENTI

6 giugno 2017- 21:52

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Se vanno avanti le interpretazioni sugli italiani che non sanno come affrontare conti e fanno prima elezioni per non rinviare la resa dei conti... Questo non ci favorisce, dobbiamo stare attenti". Lo dice Romano Prodi a Carta Bianca su Rai 3.