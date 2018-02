ELEZIONI: PROSEGUE TOUR DI MAIO IN SICILIA, DOMANI TRE TAPPE NELL'ISOLA

2 febbraio 2018- 18:52

Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Secondo giorno domani della tappa siciliana del #Rally per l’Italia, il tour nazionale che divulga il programma di governo del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Con il candidato premier Luigi Di Maio ci saranno il referente regionale per la campagna e portavoce regionale, Giancarlo Cancelleri, ed il coordinatore politico ed europarlamentare, Ignazio Corrao. Il primo incontro è in programma alle 10 a Scicli (Ragusa) al cineteatro Italia di Largo Gramsci, mentre alle 15 il tour farà tappa a Caltanissetta al centro polivalente Michele Abbate in via Salvatore Averna, 234. A Caltanissetta saranno presenti tutti e 28 i candidati siciliani dei collegi uninominali per il Movimento 5 Stelle di Camera e Senato. Alle 18.30, infine, Di Maio sarà a Palermo per un breve incontro con la stampa al porto (ex stella Maris) da dove il candidato premier si imbarcherà per proseguire il #Rally per l’Italia in Sardegna.