ELEZIONI: RENZI A CANDIDATI, FATE CHIUSURA IN PIAZZA, IO A FIRENZE

5 febbraio 2018- 17:16

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Piazza Santissima Annunziata di fronte all'Istituto degli Innocenti: per me la piazza dove vorrei chiudere è quella. Ma ciascuno di voi scelga una piazza, perchè noi rivendichiamo il fatto che il Pd sta in mezzo alla gente". Lo ha detto Matteo Renzi alla presentazione dei candidati del Pd.